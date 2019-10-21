طهران تدعو الأمم المتحدة للمشاركة في التحقيق بحادث الناقلة الإيرانية

دعت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، مساء الاثنين، الأمم المتحدة إلى إرسال خبرائها للمشاركة في التحقيقات باحتراق ناقلة النفط الإيرانية ”سابيتي“ في البحر الأحمر في 11 من اكتوبر الجاري.

وذكر بيان للبعثة أوردته الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“،“الجمهورية الإسلامية تؤكد على أن الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية الذي وقع في 11 أكتوبر من هذا العام قد تم بتدخل من عملاء حكوميين واعتبر عملاً إرهابيًا“.

وكما حثت إيران الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على إشراك خبرائها للمشاركة في عملية التحقيق، مشيرة إلى أن ”إيران بدأت تحقيقها بالهجوم“.

وكانت وزارة النفط الإيرانية ذكرت في الاسبوع الماضي، أن ناقلة النفط الإيرانية سابيتي تعرضت لهجوم بصاروخين في البحر الأحمر وعلى مسافة 96 كيلو متراً من ميناء جدة السعودي.

وأضافت أن ”الناقلة كانت تحمل 140 طناً من النفط الخام“، من دون أن تحدد وجهتها في ظل العقوبات الأمريكية ضد قطاع النفط الإيراني، مشيرة إلى أن ”الناقلة تعرضت إلى أضرار“.

كما قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في الثلاثاء الماضي، عن الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية سابيتي، إن ”التحقيقات مستمرة وإن الاستنتاجات حول هذا الهجوم تشير إلى أن الهجوم نفذته دولة أو عدة دول“، مؤكداً أن ”إيران لن تتهم أي حكومة“.