ريفلين يكلف غانتس بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة‎

ذكرت هيئة البث العبرية ”كان“، اليوم الإثنين، أن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين سيرسل، يوم الثلاثاء، مندوبًا عنه إلى رؤساء الأحزاب الإسرائيلية حاملًا معه تفويضًا من الرئيس بتشكيل الحكومة إلى زعيم حزب ”كاحول لافان“ بيني غانتس، ومنحه مهلة 28 يومًا بموجب القانون لتشكيلها.

وأفادت هيئة البث، اليوم، بأنه من المتوقع أن يقوم مندوب الرئيس بالتوجه أولًا إلى حزب ”الليكود“ الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، ومن المتوقع أن يجتمع مع الأخير نفسه، وبعدها يقوم بالتوجه إلى جميع أحزاب تكتل اليمين.

وبموجب القانون الإسرائيلي، فإنه بعد إبلاغ نتنياهو الرئيس الإسرائيلي عدم قدرته على تشكيل الحكومة فإن على الرئيس أن يوكل هذه المهمة مجددًا لعضو كنيست آخر خلال 3 أيام، أو إبلاغ رئيس ”الكنيست“ أنه لا يرى إمكانية بالتوصل لتركيب حكومة.

يذكر أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بتشكيل الحكومة قد أعاد تفويض تشكيلها للرئيس الإسرائيلي ريفلين، بعد فشله في تشكيل الحكومة.