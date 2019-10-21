صحيفة إيرانية: الاحتجاجات تُهدد مستقبل النفوذ الإيراني في العراق ولبنان

ألقى تقرير إخباري حديث الضوء على الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها العراق ولبنان، والتي خرج فيهما المواطنون اعتراضًا على تردي الأوضاع المعيشية واستشراء الفساد، فيما أعرب كذلك المحتجون في العراق ولبنان عن إدانتهم للنفوذ السياسي للنظام الإيراني في بلادهما؛ الأمر الذي يُهدد انهيار رموز وقواعد طهران فيهما.

وأكد التقرير المنشور في صحيفة ”كيهان.لندن“ أن الاحتجاجات التي خرجت في العراق ولبنان رغم شعاراتها الأساسية برفض استمرارية تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتوحش الفساد الإداري فيهما، إلا أنها شهدت شعارات أدانت سياسات إيران وتدخلاتها في هاتين الدولتين.

”بغداد حرة.. إيران برة“

وأشار إلى أن المحتجين في العراق منذ خروجهم في الشارع في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ضمن إدانتهم لتعاظم البطالة ونسب الفقر وتردي الأحوال المعيشية، إلا أنها شهدت مهاجمة مكاتب لأحزاب مؤيدة ومدعومة من طهران، بل وأقدم المحتجون على حرق العلم الإيراني.

ونوه إلى أن احتجاجات العراق الأخيرة أجبرت الشيعة وحتى بعض الشخصيات والرموز السياسية العراقية التي تدعمها إيران على المشاركة في الاحتجاجات، والتي ظهرت فيها شعارات مناوئة لتواجد ونفوذ النظام الإيراني في بغداد لعل أبرزها: ”بغداد حرة حرة.. إيران برة برة“.

وأضافت الصحيفة الإيرانية المعارضة أن وسائل الإعلام الإيرانية الحكومية تجاهلت تغطية أحداث العراق وما ظهر فيها من الرفض الشعبي للنفوذ الإيراني، لافتة أن المسؤولين الإيرانيين الذين حضروا مسيرات أربعينية الحسين شاهدوا عن قرب كيف كان المناخ العراقي ضد طهران.

اللبنانيون لنصر الله: ارحل

وانتقل تقرير ”كيهان.لندن“ إلى حالة الاحتجاجات في لبنان والتي خرج فيها المواطنون في تظاهرات اعتراضًا على تردي أوضاعهم المعيشية والأزمات السياسية، حيث كشف أن اللبنانيين أظهروا في جانب من اعتراضهم رفضهم لحزب الله اللبناني والذي يُعد أهم حليف سياسي وإقليمي لإيران في لبنان.

واستشهد على هذا برفع المحتجين اللبنانيين شعارات ضد إيران وأمين حزب الله حسن نصر الله، من قبيل ”نصر الله يجب أن ترحل“، فيما صعّد المحتجون من رفضهم لدور حزب الله في الساحة السياسية اللبنانية حيث هاجموا مقر مكتب عضو الحزب محمد رعد.

ارتباك واضح وتراجع ملحوظ

وأوضح التقرير أنه رغم ما تُظهره أجهزة إيران الإعلامية من عدم تغطيتها وتضخيمها للأحداث في العراق ولبنان، إلا أن أجهزتها الأمنية والاستخباراتية ترصد التطورات في هاتين الدولتين بدقة شديدة، لما تحمله من تداعيات على سياساتها ونفوذها في بغداد وبيروت.

وأكد أن إيران تواجه في الفترة الراهنة موقفًا حرجًا للغاية لا سيما بعدما أبرزت هذه الاحتجاجات يقين المحتجين في العراق ولبنان بمدى نفوذ وتدخل نظام طهران في شؤون بلديهما؛ وهو الأمر الذي أصاب أركان جبهة المقاومة التي تزعم إيران قيادتها في المنطقة بزلزال، وأبرزها الحشد الشعبي في العراق وحزب الله في لبنان.