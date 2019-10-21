ظريف يعلق على احتجاجات لبنان

علق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي دخلت يومها الخامس في لبنان ضد الأحزاب والقوى السياسية الحاكمة في هذا البلد؛ بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وقال ظريف في حديث للصحفيين على هامش مؤتمر دولي بعنوان ”نهج التفرد والقوانين الدولية“، أقيم في العاصمة طهران، اليوم الإثنين: ”كنا دائمًا مع شعوب المنطقة ونعتقد أنه يجب الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، ويجب أن تؤخذ مطالب حقوق سكان المنطقة في الاعتبار“.

وأوضح ظريف: ”نأمل أن تنجح الحكومة اللبنانية والأحزاب اللبنانية في بناء لبنان أفضل وأكثر ازدهارًا، في ضوء رغبات شعب هذا البلد، وقد كنا دائمًا مع شعب ومسؤولي هذا البلد“.

ومنذ يوم الخميس الماضي، انطلقت احتجاجات في بيروت لتتوسع في مناطق مختلفة عقب إعلان الحكومة اللبنانية فرض ضرائب على المكالمات الخاصة بتطبيق WhatsApp.

وقد تراجعت الحكومة اللبنانية عن قرارها في مساء ذات اليوم بسبب رقعة الاحتجاجات، لكن المحتجين وسعوا مطالبهم وطالبوا برحيل حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري الذي تعهد بإطلاق حزمة إصلاحية اقتصادية.

ويعاني لبنان من أزمة مختلفة منها الفساد والأزمة الاقتصادية المستمرة والنقص المزمن في الكهرباء ومياه الشرب في البلاد، كما تأثرت البلاد أيضًا بالتبعات الاقتصادية للحرب في سوريا المجاورة منذ عام 2011.