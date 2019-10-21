مرشحة للرئاسة الأمريكية تطالب بربط المساعدات لإسرائيل بوقف الاستيطان

دعت السيناتور الأمريكية اليزابيث وارن، إلى ربط المساعدات المقدمة لإسرائيل بوقف البناء بالمستوطنات اليهودية بالأراضي المحتلة.

وذكرت أن استمرار بناء المستوطنات يقوض حل الدولتين، مشيرة إلى أن مضي إسرائيل في ”الاتجاه المعاكس“ يضع جميع الملفات على الطاولة، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ يوم الإثنين.

ونقلت الصحيفة عن وارن، عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ماساتشوستس، والمرشحة عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، أنه في حال تم انتخابها للرئاسة سوف تعيد بحث مسألة المساعدات الأمريكية الممنوحة لإسرائيل.

وأكدت أنه في حال أصبحت رئيسة للبلاد، ستشترط استمرار المساعدات بوقف البناء في مستوطنات الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ”مازال يؤكد أنه يسير باتجاه زيادة الرقعة الاستيطانية، وهذا الأمر لا يقودنا نحو حل الدولتين“، على حد قولها.

وأضافت أن دعم حل الدولتين يعبر عن السياسة الأمريكية الرسمية، ولو ذهبت إسرائيل في الاتجاه المعاكس فإن جميع الملفات ستصبح على الطاوقة، فيما ذكرت ”يديعوت أحرونوت“، أن المرشحة الديمقراطية البارزة شددت على مسألة إعادة بحث ملف المساعدات.

ووفق ما أوردته الصحيفة، فقد تطرق العديد من المرشحين الديمقراطيين في الماضي للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، وكان أبرزهم السيناتور برني ساندرز، والذي شن هجومًا ضد نتنياهو وسياساته بشأن الجانب الفلسطيني، وقال إنها تثير مخاوفه، وذلك خلال حوار أدلى به لوسائل إعلام أمريكية في وقت سابق، لكن مع ذلك، يرى ساندرز أنه من حق إسرائيل أن تنعم بالأمن والسلام.

وذكّرت الصحيفة بتصريحات أطلقها السيناتور الديمقراطي بيت بوتيجيج، في شهر حزيران/ يونيو الماضي، أشار خلالها إلى أن مصادرة أراضٍ بالضفة الغربية بواسطة إسرائيل ينبغي أن يعني تقليص المساعدات الأمريكية الممنوحة لها.