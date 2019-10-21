الشرطة التركية تعتقل 3 رؤساء بلديات أكراد بتهمة ”الإرهاب“

المصدر: ا ف ب

اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الإثنين، 3 رؤساء بلديات من حزب رئيس مؤيد للأكراد، للاشتباه بـ ”انتمائهم إلى تنظيم إرهابي“ و“القيام بدعاية إرهابية“، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وذكرت الوكالة، أنّ السلطات أوقفت رؤساء البلديات الأعضاء في حزب الشعوب الديمقراطي في كايابينار وبيسميل وكوجاكوي، بالإضافة لرئيس بلدية ديار بكر المقال، سلجوق ميزراكلي، كجزء من تحقيقات باشرها محققون.

وفي آب/أغسطس الماضي، أقيل ميزراكلي ورئيسا بلدية ماردين وفان بديعة المنتمون لـ ”حزب الشعوب الديمقراطي“، لاتهامهم بالقيام بأنشطة ”إرهابية“.

واتهمت السلطات المسؤولين الثلاثة، الذين انتخبوا في آذار/مارس الماضي، بأنهم على صلات بحزب العمل الكردستاني المحظور، الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون ”تنظيمًا إرهابيًا“.

ويتعرض ”حزب الشعوب الديمقراطي“، الذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني، لحملة قمع شديدة منذ العام 2016 مع توقيف رؤسائه ونواب ينتمون إليه.

ويشنّ حزب العمال تمرّدًا انفصاليًا مسلّحًا ضد أنقرة منذ 1984.