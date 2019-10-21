قائد قوات ”سوريا الديمقراطية“: أردوغان نقل لترامب معلومات خاطئة عن الأكراد

قال قائد قوات سوريا الديمقراطية، يوم الاثنين، إنه يعتقد بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نقل معلومات خاطئة عن الأكراد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأنه يواصل حملة التطهر العرقي التي بدأها بغزو شمال سوريا الأسبوع الماضي.

وأضاف الجنرال مظلوم عبدي في تصريح لشبكة ”فوكس نيوز“ الأمريكية، أن ”القوات التركية لا تزال تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع واشنطن“، مشيرًا إلى أن ”العملية العسكرية التركية تَسببت حتى الآن بمقتل أكثر من 500 مدني ونزوح ما يزيد على 400 ألف شخص من المناطق الكردية شمال سوريا“.

وقال عبدي: ”لا تزال القوات التركية تواصل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار وهي تستمر في عملية التطهير العرقي… ونحن بدورنا لا نزال نعتقد بأنه لم يفت الأوان للولايات المتحدة بعد لمساعدة الأكراد الذين يحاربون الآن من أجل حياتهم.“

وتابع: ”نحن نعتقد بأن أردوغان نقل معلومات خاطئة لترامب خاصة بعد أن قامت القوات التركية بالتجسس على مواقعنا خلال الدوريات المشتركة مع القوات الأمريكية قبل الغزو.. الحقيقة أننا نعتبرها أنها عملية خداع وفخ ضدنا“.

ولفت إلى أن ”المقاتلين الأكراد لا يزالون يحرسون سجناء داعش“، داعيًا ترامب إلى ”التراجع عن قراره سحب القوات الامريكية من سوريا وإلى الضغط على أردوغان لوقف عملية التطهر العرقي ضد الأكراد“.