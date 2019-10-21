إيران تعلق على خطة فرنسية يابانية لإنقاذ الاتفاق النووي

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الاثنين، على خطة فرنسية يابانية مشتركة لإنقاذ الاتفاق النووي، معتبرًا أن هذه الخطة مشابهة لما قامت به الحكومة الفرنسية في الفترة الماضية.

وقال موسوي، بحسب ما نقل عنه موقع صحيفة ”إيران الحكومية“، إن ”الخطة المشتركة بين فرنسا واليابان والتي تهدف إلى الحفاظ على الاتفاق النووي هي نفس الخطة التي اتبعها الفرنسيون في وقت سابق لكنها فشلت في الحصول على إذن من دولة أخرى لوضع اللمسات الأخيرة عليها“، في إشارة إلى معارضة الولايات المتحدة لهذه الخطة.

وأضاف موسوي أنه ”في الواقع، فإن الخطة الحالية (المشتركة بين فرنسا واليابان) مماثلة لخطة المشروع الياباني، والتي هي قيد التحقيق حالياً“.

ويوم أمس الأحد، كشفت صحيفة يابانية عن مقترح ياباني فرنسي لإيران لمنحها قرضًا قدره 18.42 مليار دولار، شريطة عودتها إلى تنفيذ كامل تعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وعدم مواصلة سياسة خفض الالتزامات النووية التي بدأت طهران بتطبيقها منذ أيار/ مايو الماضي.

وأوردت صحيفة ”ماينيتي“ اليابانية، أن طوكيو وافقت على دعم المبادرة التي طرحتها فرنسا الصيف الماضي، لمنح إيران مساعدات تقدر بـ15 مليار دولار، مضيفة أن القرار الياباني جاء بعدما طالبت طهران، سابقًا، برفع حجم القروض بسبب تعاظم تداعيات العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني.

ويتضح من تقرير الصحيفة اليابانية أن الدعم الذي قررت طوكيو تقديمه للمبادرة الفرنسية يقدر بـ 3.42 مليارات دولار، كما أن القروض ستكون بـ“ضمانات نفطية“.

ووفقًا للصحيفة، تأمل السلطات اليابانية أن يساعد هذا الدعم المالي في إطلاق عملية تفاوض بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج الأخيرة النووي.