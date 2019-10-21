”نيويورك تايمز“: ترامب يفكر بإبقاء 200 جندي شرقي سوريا

ذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب يفكر في إبقاء قرابة 200 جندي شرقي سوريا، كي لا تقع حقول النفط في أيدي نظام الأسد وروسيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع لم تسمه أن ”ترامب سيقبل خطة لوزارة الدفاع (البنتاغون) تقضي بإبقاء نحو 200 جندي شرقي سوريا“.

وقال المسؤول إن ”الخطة المعنية تستند إلى سببين، أولهما مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، والثاني منع وقوع مناطق النفط في أيدي النظام وروسيا“.

وفي حال مصادقة ترامب على القرار الأخير، ستكون هذه ثاني مرة يتراجع فيها عن قرار سحب قوات بلاده من سوريا.

وأعلن ترامب في كانون الأول/ ديسمبر الماضي عن قرار سحب فوري لقرابة 2000 جندي من سوريا، إلا أنه تراجع عن القرار وأعلن بعد فترة قصيرة أنه أوعز بسحبهم على مراحل.

وقبل أسبوعين أعلن ترامب أن بلاده ستسحب جنودها من شمالي سوريا، والبالغ عددهم نحو 1000 جندي، فيما أكد وزير دفاعه مارك إسبر أن ”الجنود المنسحبين سيتم نقلهم إلى غربي العراق“.

ولدى الولايات المتحدة قرابة 125 جنديًا في منطقة التنف السورية على المثلث الحدودي مع العراق والأردن.

وأكدت البنتاغون في بيان سابق أنها لن تسحب جنودها من منطقة التنف.