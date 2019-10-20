كبير موظفي البيت الأبيض ينفي تقديم استقالته

نفى ميك مولفيني القائم بعمل كبير موظفي البيت الأبيض الأحد أنه تقدم باستقالته بسبب تصريحه الأسبوع الماضي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعى لتحقيق مصلحة سياسية من أوكرانيا في مقابل الدعم العسكري الأمريكي لها، وهو ما حرص على نفيه لاحقا.

وقال مولفيني لشبكة فوكس نيوز ”لم أقل أبدا إنها كانت مصلحة في مقابل مصلحة لأن ذلك لم يحدث“.

وأحدث تصريح مولفيني يوم الخميس خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض ضجة في واشنطن وأثار إحباط حلفاء ترامب الجمهوريين.

وكان مولفيني تراجع عن هذه التصريحات في بيان أصدره في اليوم ذاته.

وقال مولفيني اليوم الأحد إنه لم يقدم استقالته بسبب هذه المشكلة، كما لم يتم بحث هذا الأمر داخل البيت الأبيض.

وأضاف لفوكس نيوز ”قطعا لا… أنا سعيد جدا بالعمل هناك (في البيت الأبيض). هل كان مؤتمرا صحفيا مثاليا بالنسبة لي؟ لا… لا أزال أعتقد أني أقوم بعمل رائع بوصفي كبير الموظفين وأعتقد أن الرئيس يتفق معي في ذلك“.