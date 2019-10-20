5 قتلى في حريق داخل مصنع أثناء تعرضه للنهب في تشيلي

المصدر: أ ف ب

قالت فرق الإطفاء إن خمسة أشخاص قتلوا في حريق داخل مصنع أثناء تعرضه للنهب في تشيلي.

فرضت السلطات التشيلية مساء الأحد، لليلة الثانية على التوالي، حظر تجوّل في العاصمة سانتياغو في محاولة منها للحدّ من أعمال الشغب التي تشهدها البلاد منذ ثلاثة أيام والتي أسفرت عن سقوط قتيلين.

وقال المسؤول عن الدفاع الوطني الجنرال خافيير إيتورياغا إنّ ”حظر التجوّل يسري اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء (22,00 ت غ)“، داعيًا سكان العاصمة إلى ”التزام الهدوء وملازمة منازلهم“.

ومساء السبت بدأ سريان حظر التجول الليلي عند منتصف الليل ما يعني أنّ الحظر الذي أعلن مساء الأحد سيبدأ قبل ثلاث ساعات من ذلك.

وأضاف الجنرال إيتورياغا أنّ حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس سيباستيان بينيرا مساء الجمعة لمدة 15 يومًا في سانتياغو تم توسيع نطاقها بحيث بات يشمل إضافة إلى العاصمة خمسًا من مناطق البلاد.

والأحد تجدّدت المواجهات في سانتياغو بين متظاهرين والشرطة في اليوم الثالث من أسوأ اضطرابات تشهدها البلاد منذ عقود وأسفرت عن قتيلين وثلاثة جرحى على الاقلّ.

وبدأت التظاهرات الجمعة احتجاجًا على زيادة رسوم مترو سانتياغو — من 800 إلى 830 بيزوس (1,04 يورو) –، التي تملك أوسع وأحدث شبكة لقطارات الأنفاق في أميركا اللاتينية يبلغ طولها 140 كيلومترًا وتنقل يوميًا ثلاثة ملايين راكب.