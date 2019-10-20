مصرع 3 جنود أمريكيين خلال تدريبات بولاية جورجيا

أعلن الجيش الأمريكي، الأحد، مصرع ثلاثة من جنوده، وإصابة ثلاثة آخرين عندما تعرضت سيارتهم المدرعة لحادث خلال تدريب في قاعدة جوية بولاية جورجيا (جنوب شرق).

وقال مسؤولون من فرقة المشاة الثالثة في قاعدة ”فورت ستيوارت- هانتر“ الجوية في بيان، إن الحادث وقع في وقت مبكر من يوم الأحد، حسب وكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية.

وأضاف المسؤولون أن الجنود كانوا مع الفرقة القتالية التابعة للواء المدرع الأول، ويستقلون مركبة طراز ”برادلي“ تستخدمها قوات المشاة، ولم يتم تحديد هويتهم على الفور، كما لم يكشف طبيعة الحادث.

وأشار الجيش إلى أن الجنود الثلاثة الجرحى نقلوا إلى مستشفى تابع للجيش، حيث تم تقييم حالاتهم وخضعوا للعلاج، دون تفاصيل إضافية، حول طبيعة أو أسباب الحادث.