صحيفة: الاتحاد الأوروبي سيؤجل خروج بريطانيا حتى فبراير

قالت صحيفة ”صنداي تايمز“؛ إن الاتحاد الأوروبي ”سيؤجل خروج بريطانيا من التكتل حتى شباط/فبراير 2020 إذا عجز رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون عن إقناع البرلمان باتفاق الانسحاب هذا الأسبوع“.

وقالت الصحيفة نقلًا عن مصادر دبلوماسية، إن التأجيل سيكون ”مرنًا“ مما يعني أن بريطانيا يمكن أن تنسحب من الاتحاد أول تشرين الثاني/نوفمبر أو 15 كانون الأول/ديسمبر أو كانون الثاني/يناير، إذا أقر البرلمان الاتفاق قبل انتهاء فترة التمديد.

وأضافت أنه ”لن يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن حتى تتاح لحكومات دول الاتحاد الأوروبي الفرصة لتقييم احتمالات إقرار الاتفاق في البرلمان البريطاني قبل، يوم الثلاثاء المقبل“.

وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إنه ”استنادًا إلى التطورات في لندن فإن خيارات التمديد ستتراوح بين شهر إضافي، أي إلى آخر نوفمبر، ونصف عام أو أكثر“.