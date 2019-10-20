ترامب: جنودنا لا يتواجدون في مناطق الاشتباك في سوريا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن جنود بلاده لا يتواجدون في مناطق الاشتباك أو وقف إطلاق النار في سوريا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“، حول الاتفاق الأمريكي – التركي بشأن تعليق العملية العسكرية التركية في شمال سوريا ”نبع السلام”.

ونقل ترامب عن وزير الدفاع الأمريكي، أن وقف إطلاق النار صامد ويسير على ما يرام، وأن ”هناك اشتباكات صغيرة تنتهي بسرعة، ويتم نقل الأكراد إلى مناطق جديدة“.

وأشار إلى أن ”القوات الأمريكية لا تتواجد في مناطق الاشتباك أو وقف إطلاق النار“، مضيفًا أنه ”تم تأمين النفط“.