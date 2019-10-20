وفاة 104 إيرانيين في العراق خلال مراسم ”زيارة الأربعين“

قال القنصل الإيراني العام في مدينة كربلاء وسط العراق، يوم الأحد، إن 104 إيرانيين من المشاركين في مراسم زيارة الأربعين التي انتهت أمس السبت قد توفوا، مؤكدًا أن ”39 شخصًا منهم كانت وفاتهم نتيجة حوادث السير داخل العراق“.

وأوضح مير مسعود حسينيان في حديث للوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، أنه ”منذ انطلاق مسيرة زيارة الأربعين في الـ 10 من أكتوبر الجاري وحتى يوم أمس السبت، توفى 104 إيرانيين بينهم 39 شخصًا بحوادث سير“، مبينًا أن 96 من الإيرانيين الذين لقوا حتفهم مشمولون بالتأمين وسيتم دفع أموال (دية) لعوائلهم.

وبين حسينيان إن ”ثمانية من الزوار الإيرانيين لم يكونوا مسجلين لدى منظمة الزيارة والحج الإيرانية، وبالتالي هم غير مشمولين بالتأمين الحكومي“، مشيرًا إلى أن ”ثلاثة آلالاف زائر إيراني فقدوا جوازات سفرهم داخل العراق وتمكنت القنصلية الإيرانية بكربلاء من إصدار ورقة عودة لهم إلى إيران”.

وبلغ عدد الإيرانيين المشاركين في زيارة الأربعينية التي انتهت أمس السبت زهاء ثلاثة ملايين ونصف المليون زائر بعدما كانوا العام الماضي زهاء مليونين ونصف المليون زائر.

وفي الليلة الماضية وعقب انتهاء مراسم الزيارة، أظهرت وثيقة نشرتها العتبة العباسية في كربلاء، أن عدد الزوار بلغ أكثر من 15 مليون زائر منذ بدء الزيارة الأربعينية.

يذكر أن زيارة الأربعين تعد واحدة من أهم المناسبات الدينية لدى الشيعية، ويحرص ملايين المسلمين على إحيائها من خلال الذهاب إلى كربلاء مشيًا على الأقدام.