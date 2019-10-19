جونسون يحذر البرلمان البريطاني من أثر مدمر لتأجيل ”بريكست“ 

المصدر: ا ف ب

افتتح البرلمان البريطاني صباح السبت جلسةً استثنائية مخصصة بشكل كامل لاتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

وينبغي أن يصوّت النواب على اتفاق بريكست الذي توصّلت إليه لندن وبروكسل في اللحظة الأخيرة الخميس. وتبدو النتائج متقاربة للغاية أثناء هذه الجلسة الأولى من نوعها منذ حرب جزر فوكلاند قبل 37 عامًا.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت عند افتتاح جلسة تاريخية للبرلمان، أن اتفاق بريكست يشكل ”طريقة جديدة للمضي قدمًا“ بالنسبة لبريطانيا والاتحاد الأوروبي، محذرًا من أن أي تأجيل جديد سيكون ”غير مجد ومكلفًا ومدمرًا“.

وأشاد جونسون بـ“اتفاق جديد أفضل للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي معًا“، داعيًا النواب إلى ”التجمّع وجمع البلاد“ وتبني الاتفاق، ووصف التصويت المرتقب بأنه ”فرصة تاريخية لتحقيق بريكست والسماح للبلاد بالمضي قدمًا“.

وبذل جونسون جهودًا شاقة في الأيام الأخيرة لإقناع النواب بدعم اتفاقه، عبر إجرائه محادثات هاتفية وظهوره على محطات التلفزيون.

وتحتاج الحكومة التي لا تتمتع بأغلبية في مجلس العموم، إلى 230 صوتًا لإقرار الاتفاق الذي يُفترض أن يسمح بتسوية شروط الانفصال بعد 46 عامًا من الحياة المشتركة، ما يسمح بخروج هادئ مع فترة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020 على الأقل.