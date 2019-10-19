عصابة ”إل تشابو“ تجبر المكسيك على الإفراج عن نجله (فيديو)

دافع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الجمعة، عن الطريقة التي تعاملت بها قوات الأمن مع أعمال عنف من جانب عصابات تهريب المخدرات، وقال إن قوات الأمن أنقذت الأرواح بالإفراج عن نجل إمبراطور المخدرات خواكين جوزمان الشهير باسم إل تشابو“.

وحاصر مسلحون من عصابات المخدرات قوات الأمن في مدينة كولياكان شمال غرب البلاد، أمس الخميس، وأجبروها على الإفراج عن أوفيديو جوزمان نجل زعيمهم المسجون بعد أن اعتقل لفترة وجيزة مما تسبب في اندلاع معارك بالأسلحة النارية واقتحام لسجن في أعمال عنف صدمت البلاد.

وزادت الفوضى التي شهدتها كولياكان، وهي معقل منذ فترة طويلة لعصابة ”سينالوا“ التي يتزعمها خواكين جوزمان، من الضغط على الرئيس لوبيز أوبرادور الذي تولّى السلطة في ديسمبر/كانون الأول متعهدًا بعودة الهدوء للبلاد المنهكة من أكثر من عقد من عنف العصابات وجرائم اختفاء الأفراد وحوادث إطلاق النار.

ودافع الرئيس، الذي تعرض لانتقادات قوية خلال الليل على مواقع التواصل الاجتماعي تتهمه بالإذعان لمطلب العصابة، بضراوة عن رد فعل الحكومة رغم أنه أكد أن مجلس الوزراء الأمني هو الذي اتخذ قرار الإفراج عن نجل جوزمان.

وقال لوبيز أوبرادور:“اعتقال مجرم لا يمكن أن يكون أهم من حياة الناس“، وأضاف أن ”المسؤولين تصرفوا جيدًا بالإفراج عن أوفيديو جوزمان“.

من ناحيته، قال وزير الدفاع لويس كريسنسيو ساندوفال خلال مؤتمر صحفي إنه“تلقى بلاغات عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، من بينهم 5 يشتبه بأنهم من أفراد العصابات، في كولياكان بولاية سينالوا“.

ويعتقد أن أوفيديو جوزمان وأخوته من العناصر النافذة في العصابة منذ حبس والدهم بالولايات المتحدة.