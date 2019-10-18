ترامب يأمل بتوقيع اتفاق تجاري أمريكي صيني بحلول منتصف نوفمبر ‎

أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يعتقد أن اتفاقًا تجاريًا بين الولايات المتحدة والصين سيتم توقيعه بحلول اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في تشيلي في 16 و17 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض:“أعتقد أنه سيتم توقيعه بسهولة تامة، وآمل أن يكون ذلك بحلول القمة في تشيلي حيث سيحضر الرئيس الصيني شي جين بينغ وأنا“.

وأضاف ترامب أيضًا:“نحن نعمل مع الصين‭ ‬بشكل جيد جدًا… أشياء كثيرة جيدة تحدث“.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الصين وافقت على شراء منتجات زراعية أمريكية تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار سنويًا في إطار المرحلة الأولى من اتفاق تجاري رغم أن بكين تبدو بطيئة في التنفيذ.

وكُشف النقاب في البيت الأبيض، الأسبوع الماضين عن ما أطلق عليه اتفاق المرحلة الأولى أثناء زيارة نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه، في إطار مسعى لإنهاء حرب تجارية مريرة بين بكين وواشنطن أحدثت اضطرابات في الأسواق، وقوضت النمو العالمي.

وقال مسؤولون أمريكيون إن مرحلة ثانية من المفاوضات قد تعالج مسائل أكثر تعقيدًا مثل النقل القسري للتكنولوجيا والخدمات غير المالية.