ترامب: أردوغان يريد نجاح اتفاق وقف إطلاق النار بسوريا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة؛ إنه تحدث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قال له إن بعض نيران القناصة وقذائف المورتر دوت في شمال شرق سوريا، وذلك على الرغم من اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنها توقفت بعد فترة وجيزة.

وقال ترامب على تويتر ”قال لي لقد كانت هناك نيران قناصة وقذائف تم إسكاتها سريعا.. إنه يرغب بشدة في نجاح وقف إطلاق النار… وبالمثل يرغب الأكراد في ذلك وفي الحل النهائي“.

وأضاف ”قامت الولايات المتحدة بتأمين النفط“، في إشارة على ما يبدو إلى حقول النفط في شرق سوريا، التي كانت تخضع فعليا لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وقال ترامب أيضا إنه ”أُبلغ بأن بعض الدول الأوروبية تعتزم استعادة مواطنيها من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذين تم أسرهم في سوريا.“

وأُعلن توقف مدته خمسة أيام لهجوم تركيا أمس الخميس، فيما يبدو لإعطاء قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع الولايات المتحدة، والتي يقودها الأكراد وقتا للانسحاب من منطقة تسيطر عليها القوات التركية.