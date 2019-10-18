تركيا تتوعد بالرد على أي ”خطأ سوري“ في المنطقة الآمنة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة أن بلاده تهدف إلى إقامة 12 موقع مراقبة في منطقة آمنة مزمعة بشمال سوريا، متوعدًا بالرد على أي خطأ ترتكبه الحكومة السورية في المنطقة.

وأكد أردوغان أن مليوني لاجئ يمكن توطينهم في ”المنطقة الآمنة“ إذا شملت مدينتي دير الزور والرقة، حيث تستضيف تركيا 3.6 مليون لاجئ فروا من الحرب المستمرة منذ ما يربو على 8 سنوات في سوريا.

وقال الرئيس التركي إن أنقرة سترد على الحكومة السورية إذا ”ارتكبت أي خطأ“، وكانت الحكومة السورية تحركت إلى بعض المناطق التي خرجت منها وحدات حماية الشعب بالفعل.

واتفقت أنقرة مع واشنطن أمس الخميس على وقف عمليتها في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية مقابل انسحاب الوحدات من المنطقة الحدودية، وتريد تركيا توطين اللاجئين في المنطقة التي ستخليها الوحدات.