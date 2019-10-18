تحذيرات من إلغاء تدريس ”الإنجليزية“ في إيران

اعتبرت مساعدة التعليم الابتدائي بوزارة التعليم في إيران، رضوان حكيم زاده خطة إلغاء تدريس اللغة الإنجليزية في صفوف المدارس بالبلاد أنها تتعارض مع العدالة التعليمية، وتكرس حالة من عدم المساواة، محذرة من تداعيات هذا القرار سلبًا على مستوى تعليم الطلبة.

وقالت حكيم زاده، يوم الجمعة في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية ”إيرنا“ إن ”تدريس اللغات الأجنبية يندرج ضمن مواد برنامج التعليم القومي، وإن أي قرار يرمي للتغير في هذه المواد يجب أن يوفر مصلحة جميع الطلاب“.

وأشارت إلى أن خطة إلغاء تدريس اللغة الإنجليزية ستلحق الضرر بشكل أكبر بالفئة الدنيا من الطلاب، في حين أن الطلاب الذين يتلقون التعليم في مدارس خاصة لن يهمهم الأمر بشكل كبير وذلك لأنهم فعليًا يدرسون اللغة الإنجليزية في مراحلهم المختلفة بهذه المدارس.

وأكدت بأن طلاب مدارس القرى والعشائر الأقل تمتعًا بالإمكانات، سيفقدون القدرة على تطوير قدرتهم العلمية والبحثية وبالتالي لن يكتسبوا مهارات تؤهلهم للعمل وهو ما يُعد نوعًا من الظلم التعليمي“ وفق ما ذكرت لوكالة ”إيرنا“ الحكومية.

وقدم 57 نائبًا في البرلمان الإيراني، في وقت سابق، خطة لإلغاء تعليم اللغة الإنجليزية من جميع المدارس تلبية لرغبة المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي الذي انتقد في مطلع مايو 2017، تشجيع الشباب على تعلم اللغة الإنجليزية في البلاد، معتبرًا أن ذلك ”ينشر الثقافة الأجنبية في صفوف الأطفال والشباب“.