أردوغان: العملية في سوريا ستستمر إذا لم يطبق اتفاق الهدنة بحذافيره

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن أنقرة ستواصل عمليتها في شمال شرق سوريا بسرعة أكبر من ذي قبل إذا لم يطبق اتفاق توصلت إليه مع الولايات المتحدة لوقف العملية والسماح لانسحاب القوات الكردية بحذافيره.

وصرح أردوغان للصحفيين بالقول إنه ليس مشكلة بالنسبة لتركيا إذا دخلت القوات السورية المدعومة من روسيا إلى مناطق أخلتها وحدات حماية الشعب الكردية السورية، مضيفًا أن أنقرة لا تعتزم البقاء في المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال سوريا.

وأشار أردوغان إلى أنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مكالمة هاتفية بأمر العملية يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأضاف: ”سيتم القيام بما يلزم عندما يحين الوقت المناسب“ تعليقًا على خطاب من ترامب أخبر فيه أردوغان بأن لا يكون ”أحمق“ و ”متصلبًا“.