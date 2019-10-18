مقتل 5 مدنيين في ”انتهاك“ تركي لوقف إطلاق النار شمال سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، عن مقتل خمسة مدنيين في غارة تركية على قرية في شمال شرق سوريا، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن المدنيين قتلوا في غارة على قرية باب الخير، التي تبعد نحو عشرة كيلومترات شرق مدينة رأس العين الحدودية، حيث تدور اشتباكات متقطعة، مشيرًا إلى إصابة 20 مدنيًا آخرين بجروح.

وسُمع دوي القصف عبر الحدود بين البلدين صباح اليوم على الرغم من وقف إطلاق النار المتفق عليه بين أنقرة وواشنطن.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، إن تركيا قصفت مناطق مدنية؛ انتهاكًا لوقف إطلاق النار المعلن لمدة خمسة أيام في شمال شرق سوريا.

وأشار ”بالي“ إلى استمرار الضربات الجوية والمدفعية التركية في استهداف مواقع المقاتلين والتجمعات المدنية، رغم الاتفاق على وقف القتال، لافتًا إلى أن القوات التركية قصفت بلدة رأس العين.

في المقابل قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ”لا توجد اشتباكات في الوقت الراهن بشمال شرق سوريا“، بعد اتفاق مع الولايات المتحدة على وقف العمليات للسماح بانسحاب القوات الكردية.

وأشار أردوغان إلى أن ”المنطقة الآمنة“ ستمتد 440 كيلومترا على حدود تركيا مع سوريا على أن يصل طرفها الشرقي إلى حدود تركيا مع العراق، وأضاف أنه اتفق مع الولايات المتحدة على أن تكون المنطقة بعمق 32 كيلومترا.

وأبلغ الصحفيين بعد صلاة الجمعة في اسطنبول بأن مسؤولين أمريكيين وأتراكا سيكونون على اتصال دائم لتنفيذ الاتفاق معًا.