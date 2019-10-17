مسؤول أمريكي: تركيا تعهدت بأن يكون تواجد قواتها في شمال سوريا لفترة قصيرة

أعلن مسؤول أمريكي، يوم الخميس، أن تركيا تعهدت للولايات المتحدة بأن تكون ”المنطقة الآمنة“ التي تم الاتفاق عليها في شمال سوريا، مؤقتة، وبأنها لن تتسبب بنزوح جماعي للسكان.
وقال جيمس جيفري الممثل الأمريكي الخاص في سوريا للصحافيين على متن طائرة وزير الخارجية مايك بومبيو خلال توجهها من أنقرة إلى تل أبيب: ”طمأننا الأتراك عدة مرات بأنه لا نية لديهم على الإطلاق -ومن الرئيس أردوغان شخصيًا اليوم- بالبقاء في سوريا لفترة طويلة“.
وأعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، في وقت سابق من الخميس، أن الرئيس التركي وافق على وقف العملية العسكرية الجارية في شمال سوريا ضد القوات الكردية.