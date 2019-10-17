الاستخبارات الروسية بصدد إحياء التعاون مع نظيراتها الأمريكية‎

المصدر: أ ف ب

أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الروسي، الخميس، إنه بصدد إحياء التعاون مع الوكالات الأمريكية حول الأمن الإلكتروني على الرغم من توترات كبيرة بين الدولتين.

وقال رئيس جهاز الاستخبارات الروسي إلكسندر بورتنيكوف للصحافيين في تصريحات أوردتها وكالة إنترفاكس للأنباء: ”نحن بصدد استعادة تلك العلاقات“، وذلك على الرغم من تبادلهما اتهامات بشن هجمات إلكترونية في السنوات الماضية.

وقال بورتنيكوف: ”ناقشنا العديد من المسائل مع الأميركيين، منها ما يتعلق بتوفير الأمن المعلوماتي والأمن السيبراني“.

وأضاف أن جهاز الاستخبارات الأمريكي زوّد روسيا مؤخرًا بمعلومات عن أشخاص محددين وخطط لتنفيذ هجمات.

ولفت إلى أن الروس والأمريكيين ”دائمًا ما كانت بينهما علاقات عمل بغض النظر عن الوضع في العلاقات السياسية بين بلدينا“.

وتسببت اتهامات بتدخل روسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016 التي فاز فيها دونالد ترامب عبر استخدام مقرصنين ومواقع التواصل الاجتماعي، بتدهور العلاقات إلى المستوى الذي كانت عليه إبان الحرب الباردة.

العام الماضي اتهمت واشنطن ولندن الدولة الروسية بـ“أنشطة سيبرانية خبيثة“ تؤثر على الحكومات والشركات وبنى تحتية حيوية في أنحاء العالم.

وحامت الشكوك حول موسكو في هجمات سيبرانية كبيرة في السنوات الأخيرة تعرضت لها شخصيات في الحزب الديموقراطي الأمريكي ووكالة مكافحة المنشطات ومطار أوديسا في أوكرانيا.

ونفت روسيا بشدة المسؤولية عن تلك الهجمات وقالت إنها نفسها وقعت ضحية هجمات إلكترونية أميركية على مؤسسات حكومية وشبكة الكهرباء الوطنية ومؤسسات مالية.

وفي حزيران/يونيو كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة كانت تقوم بالفعل بهجمات أدت إلى اختراق شبكة الكهرباء الروسية.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2017 شكر الرئيس فلاديمير بوتين نظيره الأمريكي للمساعدة التي قدمتها وكالة الاستخبارات المركزية (سي.آي.إيه) في إحباط مخطط هجوم في مدينة سان بطرسبرغ بشمال غرب روسيا.