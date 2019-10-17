فرنسي يطالب بالاعتراف به وريثًا للعرش البريطاني‎ (صور)

يطالب فرنسي يُدعى ”فرانسوا غرافتيو“ العائلة الملكية البريطانية ، بالاعتراف به كوريث للعرش البريطاني، لأن جده هو الملك ادوارد الثامن الذي تخلى عن العرش، وبالتالي فهو ابن عم الملكة إليزابيث.

وحسب رواية فرانسوا البالغ من العمر 73 عامًا، كما أوردها موقع ”ميرور“ ، كانت جدته ”ماري ليوني غرافتيو“ على علاقة عاطفية سرية مع الملك ادوارد الثامن، وأثمرت والده ”بيير ادوارد غرافتيو“.

وقد حاول فرانسوا مرتين إقناع العائلة الملكية في بريطانيا بالاعتراف به، وإخضاعه لتحليل ”دي إن إي“ لإثبات نسبه إليها، لكن قصر باكنغهام كان يواجهه دائمًا بالرفض.

وصرح فرانسوا أنه مستعد الآن للجوء إلى القضاء، للمطالبة بحقه في الاعتراف به كحفيد للملك ادوارد الثامن، وبالتالي كوريث للعرش.

وعرف ترتيب ورثة العرش البريطاني في السنوات الأخيرة الكثير من التغيرات، بعد ولادة أبناء الأمير ويليام وكيت ميدلتون، الذين جعلوا عمهم الأمير هاري في المرتبة السادسة، بعدما كان ترتيبه الثالث.