غانتيس يرفض عرضًا جديدًا من نتنياهو لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه اتصل برئيس حزب ”كحول لفان“ بيني غانتس، وقدم له عرضًا جديدًا حول تشكيل حكومة وحدة إسرائيلية، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الحزب رفضه عرض نتنياهو الجديد.

وذكرت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ أن نتنياهو قال: ”أحث غانتس على إظهار المسؤولية الوطنية والدخول في مفاوضات فورية؛ لتأسيس الحكومة التي تحتاج إليها إسرائيل بشدة، دون أي رفض“.

وأضاف نتنياهو: ”عرضت على غانتس حلًا وسطًا لتشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة، تستند إلى إجماع وطني واسع لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية الملحة التي تواجه إسرائيل”.

واتهم حزب الليكود الذي يرأسه نتنياهو بيني غانتس بالانصياع لتعليمات زعيم حزب ”إسرائيل بيتنا“ أفيغدور ليبرمان، والرجل الثاني في حزب ”كحول لفان“ يائير لابيد، وعدم الاستجابة لدعوات نتنياهو بالانضمام لحكومة وحدة.

وقال حزب الليكود: ”استسلم غانتس مرة أخرى لإملاءات لابيد وليبرمان، وأصبح الرفض المتتالي يحول دون تشكيل حكومة وحدة وطنية، غانتس رفض مقترح الرئيس ورفض الاجتماع برئيس الوزراء نتنياهو ورفض الاجتماع بفرق التفاوض، والآن يرفض مخطط حل وسط من رئيس الوزراء“، بحسب ما نقلت قناة ”كان“ الإسرائيلية.

بدوره، طالب حزب ”كحول لفان“ رئيس الوزراء الإسرائيلي بإعادة التكليف للرئيس الإسرائيلي، وعدم إضاعة المزيد من الوقت، حتى يتمكن بيني غانتس من تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وقال الحزب، بحسب صحيفة ”معاريف“ العبرية: ”ندعو نتنياهو إلى إعادة التفويض إلى الرئيس ريفلين، والسماح للرئيس بمنح التفويض لبني غانتس لقيادة حكومة من شأنها إصلاح المشاكل الأمنية والاقتصادية الحالية للحكومة بدلًا من إضاعة الوقت“.

ويتبقى أسبوع واحد أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، ضمن المهلة الممنوحة له من الرئيس الإسرائيلي، والتي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه لن يتم تمديدها.