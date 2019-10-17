أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل، تأجيل زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان التي كان مقررًا لها 23 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إلى إسلام آباد.

وقال فيصل، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده الخميس في العاصمة إسلام آباد: ”تم تأجيل زيارة أردوغان إلى باكستان في الوقت الحالي. سيتم تحديد موعد جديد للزيارة المؤجلة“.

وبخصوص عملية ”نبع السلام“، قال فيصل: ”ينبغي علينا تفهم المخاوف الأمنية الإقليمية التي تشهدها تركيا؛ بسبب كونها واحدة من أكثر الدول التي عانت من الإرهاب“.

وأوضح بأن ”رئيس الوزراء عمران خان اتصل بأردوغان (الجمعة الماضي) وأبلغه دعم باكستان للعملية“.

وكان خان أعلن خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت في أيلول/سبتمبر الماضي بنيويورك، عن الزيارة المزمعة لأردوغان إلى بلاده.