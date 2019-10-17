مرشحا الرئاسة الإيطالية: الصمت الأوروبي على ذبح تركيا للأكراد عار

اتفق المرشحان الرئاسيان للانتخابات الإيطالية على إدانة صمت أوروبا تجاه ما تقوم به تركيا ضد الأكراد في سوريا.

وقالوا في مناظرة سياسية ”إنه من العار ترك تركيا تذبح الأكراد لمجرد أنهم طالبوا بحريتهم“.

ماثيو سالفيني، مسؤول حزب المعارضة ونائب رئيس الوزراء، قال إن ”أوروبا لم تحرك ساكنًا ضد تركيا التي تذبح الأكراد، مشيرًا إلى أن هذه ”ليست أوروبا التي أعرفها“.

أما ماتيو رينزي، أمين عام الحزب الديمقراطي الإيطالي، فقال: ”ما يجب أخذه بالاعتبار أنه من العار أن أوروبا صامتة لما يحدث للأكراد“، واصفًا ما يحدث بـ ”الفضيحة الكبيرة“.

وأضاف خلال المناظرة السياسية: ”إن ما تقوم به تركيا مشكلة عالمية كبيرة ويجب وقفها فورًا“.

وقال إن ”رئيس أكبر دولة في العالم ترك الأتراك يذبحون الأكراد لمجرد أنهم يطالبون بحريتهم، وهذا لا يمكن تخيله.. إنه عار على العالم أن يسكت على تركيا“.