تركيا: روسيا وعدت بإبعاد ”وحدات حماية الشعب“ الكردية عن الحدود السورية

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، إن روسيا وعدت أنقرة بإبعاد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي يستهدفها الجيش التركي من الأراضي السورية، على الجانب الآخر من الحدود.

وأضاف في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أن ”روسيا وعدت بألّا يكون هناك وجود لحزب العمال الكردستاني أو وحدات حماية الشعب الكردية على الجانب الآخر من الحدود.

ومضى قائلًا: ”إذا أخرجت روسيا يرافقها الجيش السوري عناصر وحدات حماية الشعب من المنطقة، فإننا لن نعارض ذلك“.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية قد قالت، إنه يجب أن تتولى سوريا السيطرة على حدودها مع تركيا ضمن أي تسوية للصراع في المنطقة، فيما تواصل تركيا هجومها في شمال شرق سوريا.