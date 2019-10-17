نائب الرئيس الأمريكي يدعو تركيا لوقف الهجوم في سوريا

يعتزم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، دعوة تركيا، اليوم الخميس، لوقف هجومها على المقاتلين الأكراد شمال شرق سوريا، وذلك بعد يوم من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتشديد العقوبات على أنقرة بسبب العملية.

وفجّر الهجوم الذي بدأته تركيا قبل أسبوع أزمة إنسانية جديدة في سوريا في ظل نزوح مئات آلاف المدنيين، وأثار مخاوف أمنية تتعلق بآلاف من مقاتلي تنظيم داعش في سجون الأكراد، إضافة إلى أزمة سياسية يواجهها ترامب في الداخل.

وواجه ترامب اتهامات بالتخلي عن المقاتلين الأكراد الذين كانوا شركاء واشنطن الرئيسين في معركة إنهاء ”الخلافة“ التي أعلنها تنظيم داعش في سوريا، حين سحب القوات الأمريكية من على الحدود بينما بدأت تركيا هجومها في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ودافع ترامب عن الخطوة، أمس الأربعاء، ووصفها بأنها ”عبقرية من الناحية الإستراتيجية“.

وعقب اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي رفض الدعوات لوقف إطلاق النار أو الوساطة، أوفد ترامب كبار مساعديه ومن بينهم بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو إلى أنقرة لإجراء محادثات طارئة سعيًا لإقناع تركيا بوقف الهجوم.

ويجتمع بنس مع أردوغان، ظهر اليوم، بينما يتوقع أن يجري بومبيو ومسؤولون آخرون محادثات مع نظرائهم. واجتمع إبراهيم كالين، وهو من كبار مساعدي أردوغان، مع مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، أمس الأربعاء، وقال إنه أبلغه بموقف تركيا.

وقال ترامب، أمس الأربعاء، إنه يعتقد أن بنس وأردوغان سيعقدان ”اجتماعًا ناجحًا“، لكنه حذّر من أنه سيفرض عقوبات تدمر اقتصاد تركيا في حالة فشل اللقاء.

ويقول منتقدون إن العقوبات الأمريكية بسيطة جدًا حتى الآن، وتشمل زيادة الرسوم على الصلب وتعليق محادثات التجارة وعقوبات على وزارتي الدفاع والطاقة.

وذكر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أنه من الممكن توسعة نطاق العقوبات، بينما أشار جمهوريون في مجلس النواب إلى اعتزامهم طرح تشريع يتعلق بالعقوبات.

واستنكر أردوغان العقوبات ورفض دعوات دولية لوقف الهجوم الذي تقول تركيا إنه سيؤدي إلى إنشاء ”منطقة آمنة“ تمتد لعمق 32 كيلومترًا في شمال شرق سوريا، لضمان عودة ملايين اللاجئين السوريين، وإخلاء المنطقة من المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين.

وقال أردوغان إن تركيا ستنهي عمليتها حين تنسحب القوات الكردية من ”المنطقة الآمنة“، مضيفًا أنه ”ما من قوة يمكنها ردع أنقرة عن مواصلة عمليتها إلى أن تحقق أهدافها“.