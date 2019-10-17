محاكمة اللبناني جان البستاني في نيويورك بقضية احتيال دولي

بدأت في نيويورك جلسات محاكمة رجل الأعمال اللبناني جان البستاني بتهمة أنه ”العقل المدبر لعملية احتيال بمبلغ 2 مليار دولار تحت غطاء تدبير قرض لموزمبيق من السوق الأمريكية“.

ونقلت صحيفة ”انفستنغ“ المالية، أن محكمة بروكلين التي بدأت جلساتها أمس الأربعاء ستستمر لمدة خمسة اسابيع تقريبًا.

بيانات الادعاء العام التي قدمت للمحكمة افادت بأن البستاني – وهو رجل أعمال يعمل وسيطًا في مجال الملاحة والسفن – دفع مئات الملايين من الدولارات رشى للمسؤولين في حكومة موزمبيق وكذلك لبنك كريدي سويس من أجل تأمين العقود والقروض.

وأضاف الادعاء العام أن حكومة موزمبيق منحت البستاني ثلاثة عقود لبناء نظام دفاع للسواحل وتأسيس أسطول لصيد سمك التونة مع حوض لبناء السفن، وذلك في نطاق ما وصفته بأنه ”شبكة احتيال دولية اشتغلت على موضوع قرض دولي لم يتحقق، وخسر المستثمرون أموالهم“.

لكن مايكل شاشتر، محامي البستاني، أبلغ المحكمة أن موكله الذي يعمل وسيط مبيعات لدى شركة لبنانية لبناء السفن، لم يتواصل إطلاقًا مع المستثمرين من أجل ترتيب القرض، وأنه لا علاقة له إطلاقًا بالولايات المتحدة.

يشار إلى أن وزير المالية الموزمبيقي السابق مانويل تشانغ كان قد خضع للتحقيق والمحاكمة في نفس القضية التي قيل إنها أحد أسباب إدامة اندراج موزمبيق بين أكثر الدول مديونية في العالم.