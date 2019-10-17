 ترامب يهين نانسي بيلوسي: مضطربة جدًا وسياسية من الدرجة الثالثة

المصدر: ا ف ب

توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكلام قاس إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي وصفها بأنها ”سياسية من الدرجة الثالثة“، ما دفع مسؤولين ديمقراطيين أمس الأربعاء إلى الانسحاب من اجتماع في البيت الأبيض لمناقشة السياسة الأمريكية في سوريا.

وبعد الاجتماع، كتب ترامب في تغريدة ”نانسي بيلوسي تحتاج إلى مساعدة وبسرعة ! إما أن شيئًا ما لا يعمل في عقلها أو أنها ببساطة لا تحب بلدنا“.

وأضاف أنها ”انهارت بالكامل في البيت الأبيض اليوم. من الحزن رؤية ذلك. صلوا من أجلها إنها إنسانة مضطربة جدًا“.

ونشر ترامب صورة لبيلوسي وهي واقفة وتوجه إصبع اتهام إليه.

ورئيسة مجلس النواب التي اختار لها ترامب لقب ”نانسي العصبية“، اتهمت هي أيضًا ترامب ”بالانهيار“ في الاجتماع الذي كان أول لقاء بينهما منذ إطلاقها إجراءات عزله في 24 أيلول/سبتمبر الماضي.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الذي كان يحضر الاجتماع، إن ترامب بدأ بتوجيه ”نقد لاذع ومبتذل“، في حين قالت بيلوسي إن الرئيس عانى من حالة ”انهيار“.

وهذا السجال الحاد هو أحدث إشارة إلى التدهور الكبير في العلاقة بين ترامب وبيلوسي منذ أن بدأت الأخيرة تحقيقًا الشهر الماضي بهدف عزل الرئيس.

وأضاف شومر بعد مغادرة الاجتماع المخصص لمناقشة قرار ترامب المثير للجدل بالانسحاب من شمال سوريا ”كان يوزع الإهانات، وخاصة لرئيسة مجلس النواب“، موضحًا أنه ”وصفها بأنها سياسية من الدرجة الثالثة“.

وأشار إلى أن مشرّعين آخرين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري استمروا في حضور الاجتماع.

وقالت بيلوسي إن ترامب بدا ”مهزوزًا للغاية“ بعد التصويت الساحق من الحزبين بمجلس النواب في وقت سابق الأربعاء لإدانة قراره سحب الجنود الأمريكيين من سوريا.

وأضافت بيلوسي ”ما شهدناه من جانب الرئيس كان حالة انهيار، وهذا أمر محزن“.

وقال الديمقراطي المخضرم في مجلس النواب ستيني هوير إنه وآخرين ”شعروا بالإهانة الشديدة“ بسبب معاملة ترامب لبيلوسي.

وكان ترامب قد قلل من شأن بيلوسي مرات عدة على تويتر في الأسابيع التي تلت بدء التحقيق لعزل الرئيس.

وبدا هوير منزعجًا من شدة السجال في البيت الأبيض، وقال ”لقد حضرت الكثير والكثير من هذه الاجتماعات“، لكن ”لم يسبق لي أن رأيت رئيسًا يعامل هيئة حكومية موازية بهذا القدر من قلة الاحترام“.

ورفضت المتحدثة باسم ترامب ستيفاني غريشام الرواية الديمقراطية لما حدث، وقالت إن كلام الرئيس كان ”مدروسًا وحاسمًا“، وإن خروج بيلوسي كان ”غير مفهوم ولكنه لم يكن مفاجئًا“.

وكتبت غريشان على تويتر ”القيادة الديمقراطية اختارت الخروج العاصف من الاجتماع والانتحاب أمام الكاميرات (…) في حين بقي الآخرون للعمل من أجل وطننا“.

والاجتماع هو الأول بين ترامب وبيلوسي منذ بيانها في 24 أيلول/سبتمبر الماضي الذي أعلنت فيه البدء بإجراء تحقيق في استخدام ترامب سلطاته ضد منافس له في الانتخابات.

وذكرت بيلوسي أنه لم يتم التطرق إلى التحقيق خلال الاجتماع.