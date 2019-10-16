أمريكا تهدد بفرض مزيد من العقوبات على تركيا

المصدر: ا ف ب

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين، الأربعاء، أن الولايات المتحدة مستعدة لتعزيز الضغوط الاقتصادية على أنقرة في حال لم توافق القوات التركية على وقف هجومها في شمال سوريا.

وقال منوتشين للصحافيين إن ”عقوبات إضافية ستأتي في حال لم يتم التأسيس لوقف لإطلاق النار“.

وأضاف أن ”عقوبات تركيا التي تم فرضها شملت وزارتي الطاقة والدفاع“، مشيرًا إلى أن ”زيادة الرسوم على البضائع التركية سبق أن حققت المرجو منها“.

وأعلنت واشنطن، الاثنين الماضي، فرض مجموعة من العقوبات على تركيا بسبب هجومها على وحدات حماية الشعب الكردية، لكن منتقدي ترامب قالوا إنها أضعف من أن تحدث أثرًا.

وتتمثل هذه العقوبات بالأساس في زيادة للرسوم على صادرات الصلب التركية إلى الولايات المتحدة ووقف محادثات تجارية.