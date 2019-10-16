الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي يعتزمون طرح تشريع لفرض عقوبات على تركيا‎

قالت ليز تشيني النائبة بالكونغرس الأمريكي للصحفيين اليوم الأربعاء، إن الجمهوريين في مجلس النواب يعتزمون طرح تشريع لفرض عقوبات على تركيا ردًا على توغلها في سوريا.

ولا يسيطر الجمهوريون على المجلس لكن فرص تمرير هذا التشريع جيدة بعد أن أدان نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قيام تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، بإثارة العنف.

وفي مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، دعا السيناتور الديمقراطي البارز تشاك شومر مجلس النواب للموافقة بسرعة على القرار لإحالته على الفور لمجلس الشيوخ.

وكان الرئيس دونالد ترامب الجمهوري، قد أعلن فرض عقوبات على تركيا فرفع التعريفات الجمركية على وارداتها من الصلب وعلق صفقات تجارية ضخمة، لكن العديد من المشرعين قالوا إن الرد الأمريكي يجب أن يصل إلى أبعد من ذلك.