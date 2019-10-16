ترامب يهون من شأن الهجوم التركي في سوريا

هون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، من شأن الأزمة التي أثارها التوغل التركي في سوريا لمواجهة القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: ”الصراع بين تركيا وسوريا ولا بأس إذا قدمت روسيا الدعم لدمشق“.

وأضاف: ”فرض العقوبات الأمريكية على تركيا سيكون أفضل من القتال في المنطقة.. الأمر يرجع لدول المنطقة لحل الأزمة“.

وتابع ترامب: ”الأكراد ليسوا ملائكة“.

وكانت قوات متحالفة مع الأكراد ومدعومة بقوات أمريكية شريكًا استراتيجيًا للولايات المتحدة في قتال تنظيم داعش بشمال شرق سوريا، قبل أن تشن تركيا هجومها في المنطقة في أعقاب اتصال هاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وترامب الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يتوجه في وقت لاحق اليوم نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية إلى أنقرة؛ للاجتماع مع أردوغان الذي دعاه ترامب للبيت الأبيض الشهر المقبل. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وقت سابق اليوم إن الهدف هو السعي لوقف إطلاق النار.

وقال أردوغان للصحفيين في البرلمان التركي، اليوم، إنه يعيد تقييم زيارة واشنطن المقررة في نوفمبر تشرين الثاني، لكنه قد يزور روسيا.