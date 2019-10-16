تركيا تعتقل 24 شخصًا لمعارضتهم الهجوم على سوريا عبر مواقع التواصل

اعتقلت السلطات التركية، يوم الأربعاء، 24 شخصًا لنشرهم ”دعاية سوداء“ على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن العملية العسكرية التي تنفذها أنقرة في سوريا.

وفي شمال شرق سوريا، حيث تريد تركيا إقامة ”منطقة آمنة“ لتوطين ملايين اللاجئين السوريين، تمضي القوات التركية وقوات من المعارضة السورية متحالفة معها قدمًا في الهجوم، في حين تحركت القوات الحكومية السورية المدعومة من روسيا صوب مدينة منبج بعد انسحاب القوات الأمريكية منها.

ومنذ بدء العملية نفذت السلطات التركية حملة واسعة النطاق على أفراد ينتقدون الهجوم وفتحت تحقيقات بشأن مئات الأشخاص منهم نواب بالبرلمان.

وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء، أن 24 شخصًا من 186 شخصًا ألقي القبض عليهم؛ لانتقادهم الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي قد اعتقلوا رسميًا، واتهموا ”بتحريض الرأي العام على الكراهية والعداء“ و ”نشر دعاية لمنظمة إرهابية“.

وتقول تركيا إنها ستطهر منطقة كبيرة على امتداد حدودها مع سوريا مستهدفة وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها منظمة إرهابية على صلة بأكراد متمردين في الداخل.

وفي حين أيدت أغلب أحزاب المعارضة العملية العسكرية في سوريا، دعا حزب الشعوب الديمقراطي لوقفها ووصفها بأنها ”محاولة غزو“. وبدأ الادعاء تحقيقًا مع الزعيمين المشاركين في رئاسة الحزب بسبب تعليقاتهما.

وكانت السلطات، قد بدأت تحقيقات مشابهة بعد عمليتين سابقتين عبر الحدود في سوريا. واعتقل أكثر من 300 شخص بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدت الهجوم التركي في شمال سوريا في كانون الثاني يناير 2018.