تقرير أمريكي: الانسحاب من شمال سوريا كارثي وبوتين والأسد أبرز الرابحين

اعتبر مركز أبحاث أمريكي أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد هما أبرز المستفيدين من قرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا.

ووصف معهد سياسات الشرق الأوسط قرار ترامب التخلي عن سيطرة القوات الأمريكية عن نحو ثلث الأراضي السورية بأنه كارثي وسيؤدي إلى دفع تلك المنطقة إلى نزاع دموي عقائدي عرقي وطائفي سياسي.

وأعرب المعهد عن اعتقاده بأن ترامب خان نحو 100 ألف مقاتل كردي تم تدريبهم وتسليحهم من قبل الجيش الأمريكي ”فيما جلس يراقبهم وهم يستسلمون لنظام مشاكس“، مضيفًا أن قرار ترامب ستكون له عواقب وخيمة لفترة طويلة مقبلة.

وقال ”هذا القرار بالطبع يفيد بعض الفرقاء خاصة الرئيس بوتين ورئيس النظام السوري.. وها هو بوتين يقوم بزيارة للسعودية والإمارات يعدّ توقيتها جيدًا لأنها تتزامن مع انهيار السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط نتيجة قرارات خاطئة ومتسرعة من إدارة لا تكف عن ارتكاب أخطاء.“

ولفت المعهد في تقرير نشره أمس الثلاثاء إلى أن سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا سيؤدي بالتأكيد إلى تقويض مصداقيته في المنطقة خاصة بعد سلسلة من الأعمال الاستفزازية الإيرانية وتصريحات ترامب بضرورة الابتعاد عن النزاعات في المنطقة.

ورأى التقرير أن تلك التصريحات بدأت بالفعل تلقي الشكوك لدى دول المنطقة حول جدوى اعتمادها على المظلة الأمنية الأمريكية معتبرًا أن قرار واشنطن إرسال قوات إضافية للسعودية لن يغير نظرة دول المنطقة بأن واشنطن تتحدث أكثر مما تفعل.

وأعرب عن رأيه بأن قرار ترامب سيفيد -أيضا- بشار الأسد الذي سارع إلى توقيع اتفاق مع وحدات حماية الشعب الكردي بمباركة روسيا يتيح لجيشه دخول مناطق الأكراد قبل وصول الجيش التركي والميليشيات الحليفة لها.

وأوضح أن الخاسر الأكبر من قرار ترامب والغزو التركي هم المواطنون في منطقة إدلب والذين قال إنهم لن يدعموا قوات الغزو التركية بدخولها مناطقهم.

وختم المعهد تقريره قائلًا ”بشعورها أنها باتت وحيدة قد تقوم تركيا بتسليم المنطقة لقوات النظام السوري بعد إعلانها أنها حققت أهدافها في شمال سوريا وخاصة هدف منع إقامة حكم ذاتي للأكراد في المناطق المتاخمة للحدود التركية“.