فرار 9 فرنسيات ”داعشيات“ من مخيم كردي بسوريا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الأربعاء، أن تسع فرنسيات فررن من مخيم خاضع لسيطرة الأكراد بعد التوغل العسكري التركي في شمال سوريا.

وأكد لودريان أنه سيتوجه إلى العراق قريبًا لبحث الإطار القضائي الذي يتيح محاكمة متشددين محتجزين في سوريا.

وذكر الوزير الفرنسي أمس الثلاثاء أنه سيجري محادثات مع زعماء عراقيين وأكراد لمناقشة كيفية تأمين آلاف من مقاتلي تنظيم داعش الأجانب، المحتجزين في مخيمات وسجون سورية.

وقال لو دريان لأعضاء البرلمان الفرنسي: ”يمكنهم التحرك بسرعة إذا لم تكن على تلك المخيمات حراسة كافية.. سأجتمع قريبًا جدًّا مع زعماء عراقيين ومنهم أكراد لضمان هذه الضرورة الملحة“.