أمريكا نفذت ضربة إلكترونية سرية على إيران بعد هجوم ”أرامكو“

قال مسؤولان أمريكيان إن الولايات المتحدة نفذت عملية إلكترونية سرية استهدفت إيران في أعقاب الهجوم الذي وقع في 14 أيلول/ سبتمبر الماضي على منشآت نفط سعودية وحمّلت واشنطن والرياض مسؤوليته لطهران.

وذكر المسؤولان اللذان تحدثا شريطة الحفاظ على سرية هويتهما أن العملية تمت في أواخر أيلول/ سبتمبر واستهدفت قدرة طهران على نشر ”الدعاية“.

وأشار أحد المسؤولين إلى أن الضربة أثرت على معدات، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

ويسلط ذلك الضوء على مدى سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب للتصدي لما تراه عدوانًا إيرانيًا دون تصعيد الأمر إلى صراع أوسع نطاقًا.

ويبدو أن هذه العملية محدودة النطاق أكثر من عمليات أخرى مماثلة استهدفت إيران هذا العام بعد إسقاط طائرة أمريكية مسيرة في حزيران/ يونيو الماضي، وهجوم تردد أن الحرس الثوري الإيراني شنه على ناقلات نفط في الخليج خلال مايو أيار.