مقتل 15 شخصًا في تبادل لإطلاق النار بالمكسيك

مقتل 15 شخصًا في تبادل لإطلاق النار بالمكسيك

المصدر: رويترز

قالت سلطات الأمن العام بولاية جيريرو المكسيكية إن 15 شخصا قتلوا في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء في معركة بالأسلحة النارية بالولاية الواقعة جنوب غرب البلاد.

وهذه ثاني واقعة قتل جماعي تشهدها المكسيك خلال يومين.

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