وزير خارجية إيران يدعو تركيا لإنهاء ”التوغل“ في سوريا‎

دعا وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، تركيا الى إنهاء توغلها العسكري داخل الأراضي السورية، ومعالجة جميع المخاوف من خلال اتفاقية ”أضنة“ الموقعة بين تركيا وسوريا العام 1988.

وقال ظريف عبر تغريدة على حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“:“المهم الآن هو إنهاء التوغل في سوريا ومعالجة جميع المخاوف من خلال (اتفاقية) أضنة“.

وأضاف:“في الوقت نفسه، من الضروري مراعاة المبادئ الأساسية لقانون الحرب بشكل كامل، والتمييز بين المدنيين والمقاتلين، ومنع إلحاق المعاناة غير الضرورية“.

The imperative now is to end the incursion into #Syria & address all concerns through #ADANA.

Meanwhile, it is essential that the core principles of JUS IN BELLO are fully observed: distinction between civilians and combatant, & prohibition on inflicting unnecessary suffering.

