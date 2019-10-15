الأمير خالد بن بندر بن سلطان: ترامب ”وحش التغريد“

قال الأمير خالد بن بندر بن سلطان آل سعود سفير المملكة العربية السعودية في بريطانيا، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ”وحش التغريد“، وإن تغريداته تكون رد فعل أوليًا في معظم الأحيان.

وأضاف في كلمة له خلال فعالية نظمها ”مركز الدراسات الدفاعية“ بمعهد ”رويال يونايتد للخدمات“، الإثنين، في ”وستمنستر“: إن ترامب ”يفعل ذلك بسرعة كبيرة وأحيانًا يكون ذلك رد فعله الأولي“.

وتابع السفير متحدثًا عن ثقته في ترامب: ”نحن قلقون، لا شك. ما حدث في سوريا مع تركيا وسحب القوات الأمريكية لا يعطي ثقة ولا يصدق ”.

وأردف قائلًا: ”رأيناهم يرسلون الكثير من البطاريات المضادة للصواريخ إلى السعودية وبعض القوات لمساعدتنا في إدارة الدفاعات الشمالية. من الصعب الحكم“.

واستطرد السفير السعودي: ”السعودية تصرفت في مصلحة العالم، كان يمكن السماح لأسعار النفط بالارتفاع وربح الملايين والملايين أكثر مما حققته، حاولنا التحكم فيه لأنه لن يكون جيدًا للعالم، إذا مرض العالم فإن المملكة العربية السعودية تمرض ”.