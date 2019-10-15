الأمم المتحدة تحث تركيا على التحقيق في عمليات إعدام بسوريا

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء؛ إنه ربما يجري تحميل تركيا المسؤولية عن عمليات إعدام تعسفية نفذتها جماعة مسلحة مرتبطة بها بحق عدد من المقاتلين الأكراد وسياسية قيل إنها ظهرت في تسجيلات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في مطلع الأسبوع.

وذكر روبرت كولفيل المتحدث باسم المكتب في إفادة صحفية في جنيف أن ”المكتب حصل على لقطات تصور عمليات القتل التي نفذها -فيما يبدو- مقاتلو جماعة أحرار الشرقية قرب منبج“.

وقال كولفيل ”تركيا قد تعتبر دولة مسؤولة عن انتهاكات جماعات تابعة لها طالما تمارس سيطرة فعالة على هذه الجماعات أو العمليات التي حدثت خلالها تلك الانتهاكات“.

وتابع ”نحث السلطات التركية على البدء فورًا في تحقيق محايد مستقل ويتسم بالشفافية“.