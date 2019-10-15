مسؤول إيراني: استشراء الفساد يهدد بإسقاط النظام

أكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، أحمد توكلي، الثلاثاء، أن ما وصفه باستشراء الفساد في مؤسسات الدولة الرسمية، ”بات يهدد بإسقاط النظام“.

وقال توكلي، وهو من الشخصيات السياسية المتشددة، لموقع ”ألف نيوز“، إن ”الفساد في المؤسسات الحكومية الإيرانية لا يمكن تخيله، وإذا لم نحاربه سيهدد النظام واستمراره“.

وأضاف: ”قلت من قبل إن نظام الجمهورية الإسلامية لن يتم الإطاحة به عن طريق الانقلابات والحروب والضربات العسكرية وما إلى ذلك، لكن الفساد هو الذي سيسقط أي نظام وحكومه“، منوهًا إلى أن ”الفساد يعكس أزمة أخلاقية وإدارية في إيران“.

وعن الجهات التي ينتشر فيها الفساد داخل إيران، بين أحمد توكلي أن ”الفساد ينتشر في مجالات الطب والاستيراد والتصدير والضرائب وحيازة الأراضي وغيرها“.

وطالب عضو البرلمان الإيراني السابق بـ“تغيير القوانين واللوائح وإصلاح الهياكل الخاصة في القطاعات الاقتصادية من أجل مكافحة الفساد، عبر إقرار مشاريع قوانين“.

ودعا إلى ”إنشاء معهد الشفافية والعدالة من أجل محاربة الفساد في مؤسسات الدولة والنظام الإيراني“.

وعلى مدار العامين الماضيين، كشف القضاء الإيراني عن العديد من حالات الفساد خصوصًا في المؤسسات والدوائر الاقتصادية الإيرانية نتيجة انهيار العملة وتدهور الأوضاع المعيشية جراء العقوبات الأمريكية.

وفي الأشهر الأخيرة، وعقب رئاسة السلطة القضائية، من قبل رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي، شهدت إيران موجة اعتقالات لعدد من المسؤولين في البلاد، بمن فيهم الرئيس التنفيذي السابق أكبر طبري، بتهمة الفساد.