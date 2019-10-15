إيطاليا تعتزم حظر بيع السلاح لتركيا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، يوم الثلاثاء، أن بلاده ستصدر مرسومًا يقضي بحظر تصدير الأسلحة لتركيا، بسبب استمرارها في عمليتها العسكرية ضد الأكراد شمال سوريا.

وشدد دي مايو أمام البرلمان: ”حل أزمة سوريا يجب أن يكون دبلوماسيًا لا عسكريًا“.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، على الحد من صادرات الأسلحة لتركيا بسبب هجومها في شمال سوريا، وهو ما أدانته أنقرة، وإن كان الأمر لم يصل لفرض حظر على مستوى الاتحاد ككل ضد حليف في حلف شمال الأطلسي.

وقال دي مايو إن ”فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي على مبيعات السلاح أمر يستغرق ترتيبه شهورًا“.

وأصدرت دول الاتحاد الأوروبي بيانًا أمس الاثنين خلال اجتماع لوزراء خارجيته، أدانت فيه تحركات تركيا العسكرية التي اعتبرتها ”تقوض بشكل جدي الاستقرار والأمن في المنطقة“.