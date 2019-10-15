معارض إيراني: اختطاف الصحافي روح الله زم جرى في العراق بتعاون والده (فيديو)‎

كشف معارض إيراني يقيم في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن عملية اعتقال الصحافي البارز والمعارض روح الله زم الذي أعلن عنه الحرس الثوري أمس الاثنين، بأنه تم في العراق وبتعاون والده الموالي للنظام في طهران.

وقال أمير عباس فخر أور في شريط فيديو تحدث فيه عن كيفية اعتقال روح الله زم، إن ”اعتقاله تم بالتنسيق مع عائلته وتحديدًا والده رجل الدين محمد علي زم الموالي للنظام“.

وأضاف فخر أور أن ”روح الله زم جرى اعتقاله في العراق عندما نوى الذهاب إلى زيارة الأربعين ولقاء عائلته التي تتواجد الآن في مدينة كربلاء لأداء مراسم زيارة الأربعينية التي تصادف يوم السبت المقبل“.

وفند المعارض الإيراني ما ذكره الحرس الثوري الإيراني بأن ”اعتقال الصحافي روح الله زم تم في إيران بعملية استخباراتية معقدة“، مضيفًا أن ”الاعتقال جرى من قبل القوات العراقية وجرى نقله إلى إيران، وكنت قد حذرته سابقاً بأن الحرس الثوري بات يتعقب تحركاته“.

وفي سياق متصل، قال والده رجل الدين الإصلاحي محمد علي روح الله زم، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إنه ”لم يكن يعلم باعتقال نجله إلا عن طريق القناة الإخبارية الإيرانية (شبكه خبر) التي كانت أول قناة قامت ببث الخبر“.

فيما أكد المعارض والصحفي الإيراني البارز علي جوانمردي، أن اعتقال زميله الصحفي روح الله زم جرى في العراق بتعاون والده مع النظام الإيراني.

Ali Javanmardi Live Persian, Saturday October 14, 2019 https://t.co/kyP15u38Lk — Ali Javanmardi (@Javanmardi75) October 14, 2019

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان أمس الاثنين، عن اختطاف روح الله زم، مدير موقع ”آمد نيوز“ المعارض ونقله إلى إيران.

وذكر البيان أنه تمكن من اعتقال زم بعد عمليات معقدة وخلال خدعة استخباراتية. ولم يذكر الحرس تفاصيل الاعتقال، لكنه أشار إلى أنه اقتاده إلى البلاد ونقله إلى المعتقل.

وأضاف الحرس الثوري أن روح الله زم الذي أدار قناة عبر تطبيق تلغرام ”مناهضة للثورة“، اعتقل في إطار ”عملية معقدة واحترافية“ نفذها جهاز استخبارات الحرس الثوري.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن زم كان يعيش في المنفى في باريس لكن بيان الحرس الثوري لم يوضح مكان أو تاريخ توقيفه.

وروح الله زم هو مؤسس موقع ”آمد نيوز“، وعرف عنه نشره فضائح متعددة من داخل النظام وسبق أن تحدث عدد من المسؤولين الإيرانيين عنه، وقد اعتقل شقيقه في وقت سابق.

وبث التلفزيون الحكومي الإيراني وثائقيًا عن زم ونشاطه في موقع ”آمد نيوز“ العام الماضي واتهمه بالعمالة للخارج ونشر تقارير مفبركة.

وذكر أحد مسؤولي الأمن الداخلي الإيراني الأسبوع الماضي أن بلاده تتواصل مع الشرطة الدولية لتسليم زم للسلطات الإيرانية.