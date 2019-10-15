تقرير: تصاعد معدلات الانتحار في أذربيجان الإيرانية

تواجه مدينة أذربيجان الشرقية، الواقعة شمال غرب إيران، أزمة في تصاعد معدلات الانتحار، بحسب ما ذكرت إحصائيات نشرها موقع ”إيران واير“ المعارض.

وذكر الموقع في تقرير نشر الثلاثاء، أن ”متوسط معدل الانتحار في محافظة أذربيجان الشرقية، بحسب الإحصائيات، هو 4 إلى 7 لكل 100 ألف شخص، بينما بلغ 6.8 لكل 100 ألف في 2017، فيما يبلغ متوسط معدل الانتحار العالمي 10 لكل 100 ألف شخص، وهو قريب من المعدل ذاته بمحافظة أذربيجان الشرقية“.

وتشير الإحصاءات إلى أن معدلات الانتحار في بعض مدن شرق أذربيجان قد اقتربت من المتوسط العالمي، وقد عانت مدن مثل أهر وهريس من هذه المشكلة في العام الماضي. وإلى جانب محافظة أذربيجان الشرقية، تقع محافظة أردبيل شمال إيران أيضًا على حدود حالة التأهب، وهو نوع من الإنذار في محافظتين متجاورتين.

وأفاد التقرير بأن ”ما يثير القلق أن مقاطعات لورستان وكرمانشاه وإيلام وكهكيلو وبويرأحمد، يكون فيها معدل الانتحار أعلى من المتوسط العالمي، مع وجود أكثر من 10 حالات انتحار لكل 100 ألف شخص“، مبينًا أن ”معدل الانتحار بالمتوسط داخل المقاطعات الأقل انتحارًا مثل سيستان وبلوشستان وكرمان، يبلغ أقل من 4 لكل 100 ألف شخص، أما في مدينتي مشهد وقم، فوصل إلى أقل من 4 أشخاص“.

ويرى مراقبون أن معدلات الانتحار في إيران أغلبها بسبب سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية الناجمة عن الفقر وارتفاع معدلات البطالة.