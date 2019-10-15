الصين تطالب تركيا بالعودة إلى ”المسار الصحيح“

طالبت وزارة الخارجية الصينية، تركيا، يوم الثلاثاء، بوقف الأعمال العسكرية في سوريا.

جاء ذلك في إفادة يومية أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ، في بكين.

وقال شوانغ: ”يجب على تركيا العودة إلى المسار الصحيح“.

وبدأت أنقرة ومقاتلون سوريون موالون لها، في التاسع من الشهر الحالي، هجومًا ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، يتركز على منطقتي رأس العين وتل أبيض.

وتمكنت تلك القوات من السيطرة على 27 قرية، غالبيتها في محيط تل أبيض، وفق المرصد السوري.

ولقيت الخطوة التركية انتقادات عربية ودولية واسعة.