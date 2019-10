احتجاجات عنيفة في برشلونة ومناشدات للعرب بتوخي الحذر

تصاعدت سخونة الاحتجاجات في برشلونة عاصمة إقليم كتالونيا في إسبانيا، اليوم الإثنين، بعد خروج عشرات الآلاف في تظاهرات وصلت ذروتها في مطار برشلونة، حيث تقاطر الآلاف للمشاركة في التظاهرات التي اجتاحت المطار.

وتدخلت قوات الأمن بقوة لصد المتظاهرين، بينما ناشدت الإمارات والكويت رعاياها المتواجدين هناك بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب أعمال الشغب السائدة هناك حاليًا.

وقالت قنصلية الإمارات في برشلونة عبر ”تويتر“: ”تهيب القنصلية العامة للدولة في مدينة برشلونة، مواطني الدولة المتواجدين فيها، بأخذ الحيطة والحذر وتفادي أماكن المظاهرات والاحتجاجات“.

وشددت على أنه ”على المسافرين عبر مطار برشلونة الدولي التوجه للمطار بشكل مبكر تحسبًا لقطع بعض الطرق المؤدية إليه“.

وقالت سفارة الكويت في برشلونة إنها ”تهيب بالمواطنين الكرام المتواجدين في مدينة برشلونة وباقي مدن إقليم كاتالونيا، ضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الاحتجاجات والتظاهرات المتوقع حدوثها، التي قد يترتب عليها تعطل الطرق ووسائل المواصلات العامة في تلك المدن“.

وأضافت في بيانها: ”تناشد السفارة المواطنين الكرام المتواجدين في مدينة برشلونة وباقي مدن إقليم كاتالونيا أهمية اتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات الأمنية الكاتالونية، والإسبانية والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ“.

وقامت احتجاجات واسعة في برشلونة اعتراضًا على أحكام بحق انفصاليين، حيث قضت المحكمة العليا الإسبانية بسجن 9 من زعماء إقليم كتالونيا الانفصاليين ما بين 9 و13 سنة بتهمة التحريض على التمرد بسبب دورهم في محاولة الإقليم الفاشلة للاستقلال في 2017.

Thousands of Catalans are demonstrating all over the country against the brutal sentence of the Supreme Court. Barcelona airport, roads and train tracks completely collapsed. Permanent mobilization until #Catalonia is free! #SentenciaProces pic.twitter.com/OQxo20jfW1

— Janne Riitakorpi (@JanneRiitakorpi) October 14, 2019